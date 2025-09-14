Омский губернатор поздравил военных и ВПК с Днем танкиста

«Омская область гордится своей богатой историей и традициями. Именно на нашей земле расположен известный на всю страну завод “Омсктрансмаш”, который является символом силы и мощи российского оружия, и знаменитый Омский автобронетанковый инженерный институт, выпускающий достойных защитников Отечества», — написал Хоценко и поблагодарил омичей за вклад в общую безопасность всей страны.