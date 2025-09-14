Омский губернатор поздравил военных и ВПК с Днем танкиста

Омский губернатор Виталий Хоценко в воскресенье, 14 сентября, поздравил с Днем танкиста через свой Телеграм-канал всех причастных к празднику. Он напомнил, каким образом с танковыми войсками связан именно Омск.
Глава региона отметил роль Омска как центра бронетанковой промышленности и инженерного образования. Здесь для танкистов выпускают кадры и производят технику.
«Омская область гордится своей богатой историей и традициями. Именно на нашей земле расположен известный на всю страну завод “Омсктрансмаш”, который является символом силы и мощи российского оружия, и знаменитый Омский автобронетанковый инженерный институт, выпускающий достойных защитников Отечества», — написал Хоценко и поблагодарил омичей за вклад в общую безопасность всей страны.
Губернатор подчеркнул значимость трудовых коллективов и выпускников: от мастерских заводов до учебных аудиторий. Все они формируют основу для надежного обеспечения Армии России.
«Благодарю за мужество наших героев защитников и всех, кого объединяет День танкиста! С праздником!» — заключил он.
