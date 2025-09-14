В Томской области отремонтируют трассу Каргала — Бакчар

Два участка трассы Каргала — Бакчар в Томской области приведут в нормативное состояние по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в «Томскавтодоре».
Длина первого участка составляет почти 11 км. Там уже уложили новое асфальтовое покрытие. Теперь специалистам необходимо укрепить обочины, смонтировать барьерное ограждение, знаки и сигнальные столбики. Также они должны нанести разметку.
Мастера ремонтируют еще один участок этой дороги. Его протяженность — свыше 11 км. Работы должны завершить до конца сентября.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.