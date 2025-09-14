В Ростовской области установили исторический рекорд явки на выборах губернатора

В Ростовской области зафиксирована самая высокая явка избирателей на выборах губернатора за всю историю проведения подобных выборов. Об этом в середине дня сообщили в избирательной комиссии региона.
По данным облизбиркома, на 12:00 14 сентября в голосовании приняли участие 48,63% избирателей. С учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) свои голоса уже отдали 1 518 083 жителя области.
При этом голосование продолжается, а показатель явки уже превысил предыдущий рекорд, установленный в 2015 году. Тогда он составил 48,56%.
— Это уже самая высокая явка за всю историю выборов главы региона, и голосование еще продолжается, — отметил Андрей Буров.
Напомним, что избирательные участки будут открыты для голосования до 20.00 14 сентября.
