Двадцать маршрутов наземного городского транспорта изменились с 13 сентября

«По поручению Сергея Собянина мы комплексно подходим к развитию транспортной инфраструктуры в столице. К открытию нового участка Троицкой линии корректируем действующие маршруты наземного транспорта, чтобы связать жилые районы и социальные объекты с новыми станциями метро. На скорректированных маршрутах в будние дни будут работать до 140 современных автобусов и электробусов российского производства. Это позволит повысить комфорт поездок до метро и сократить время в пути для пассажиров», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.