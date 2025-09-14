Двадцать маршрутов наземного городского транспорта изменились с 13 сентября

«По поручению Сергея Собянина мы комплексно подходим к развитию транспортной инфраструктуры в столице. К открытию нового участка Троицкой линии корректируем действующие маршруты наземного транспорта, чтобы связать жилые районы и социальные объекты с новыми станциями метро. На скорректированных маршрутах в будние дни будут работать до 140 современных автобусов и электробусов российского производства. Это позволит повысить комфорт поездок до метро и сократить время в пути для пассажиров», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
По маршруту № 196 транспорт теперь курсирует на участке между станциями метро «Калужская» и «Ленинский проспект». Горожанам не придется долго ждать автобусы на остановках: они стали ходить чаще в пять раз — интервал в востребованные часы составляет всего 11 минут. Вместо маршрута № 699 заработал маршрут № 288. Автобусы следуют от станции метро «Калужская» до «Новых Черемушек» вместо остановки «Завод спецсплавов».
Маршрут № 111 объединили с маршрутом № 57. После ул. Вавилова автобусы идут по Нахимовскому проспекту до станции метро «Профсоюзная», а далее — по трассе маршрута № 57 до метро «Ломоносовский проспект». Маршрут № 113 объединили с маршрутом № 1. Вместо ул. Строителей автобусы теперь курсируют по ул. Крупская.
Изменился также маршрут № 915, который объединили с маршрутом № 121. После станции метро «Профсоюзная» вместо «Калужской» автобусы едут по Нахимовскому проспекту, ул. Цюрупы и Новочеремушкинская. Интервалы движения транспорта сократились на 30%. Жителям Академического района, Котловки и Черемушек теперь проще, комфортнее и быстрее добираться до станции метро «Крымская». Маршрут № 766 продлили до станции метро «ЗИЛ». После проспекта Лихачева автобусы следуют по набережной Марка Шагала и ул. Лисицкого.
Маршрут № 934 объединили с маршрутом № 142. Вместо Нагорного бульвара автобусы идут до станции метро «Нагорная». В результате появился хордовый маршрут с частым движением транспорта, соединяющий научно-технологическую долину МГУ «Воробьевы горы» с пятью линиями метрополитена.
Кроме того, маршрут № 993 объединили с маршрутом № 845. После станции метро «Новые Черемушки» автобусы идут до «Раменок», что позволило связать одноименный район со станцией метро «Каховская». По новой трассе транспорт ходит в два раза чаще.
В схему движения ряда маршрутов внесли коррективы. Так, маршрут № 504 получил новый номер — 164. Теперь вместо ул. Адмирала Корнилова автобусы идут по Проектируемому проезду № 7502. Остановка у станции метро «Корниловская» действует только в сторону поселка Завода «Мосрентген». Маршрут № 804 также получил новый номер — 184. Автобусы следуют по ул. Адмирала Корнилова без заезда к остановке «Лещинский ручей». Автобусы маршрута № 446, изменившего номер на 186, вместо участка ул. Адмирала Корнилова идут по Проектируемому проезду № 7502 и заезжают к остановкам у станции метро «Корниловская» в обе стороны.
Маршрут № 102 также изменился — вместо станции метро «Филатов Луг» автобусы следуют до станции «Коммунарка». Кроме того, у маршрута появились общие остановки с маршрутом № 122 у станций метро «Ольховая» и «Коммунарка».
В соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Москве большое внимание уделяется модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава.
Кроме того, в рамках национального проекта Москва приступила к развитию Центрального транспортного узла. Он станет единым контуром с предсказуемым пригородным железнодорожным транспортом более чем для 30 млн жителей 11 регионов России.