В югорском городе Пыть-Яхе построят лыжероллерную трассу

Современную лыжероллерную трассу построят в Пыть-Яхе в Югре, сообщили в администрации города. Развитие спортивной инфраструктуры входит в число задач государственной программы «Спорт России».
Отмечается, что готовность объекта достигла 40%. Сейчас специалисты занимаются подготовкой грунта и установкой бордюрного камня на стройплощадке. Затем там заасфальтируют трассу. Она будет состоять из двух колец. Также специалисты смонтируют освещение, благодаря чему заниматься спортом на лыжероллерной трассе можно будет и в темное время суток. Завершить все работы планируют к 1 ноября.
В летний сезон на новой трассе собираются проводить соревнования по лыжероллерам и легкой атлетике. А зимой там будут организовывать тренировки.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.