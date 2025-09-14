Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В югорском городе Пыть-Яхе построят лыжероллерную трассу

Там будут проводить соревнования и тренировки.

Источник: Национальные проекты России

Современную лыжероллерную трассу построят в Пыть-Яхе в Югре, сообщили в администрации города. Развитие спортивной инфраструктуры входит в число задач государственной программы «Спорт России».

Отмечается, что готовность объекта достигла 40%. Сейчас специалисты занимаются подготовкой грунта и установкой бордюрного камня на стройплощадке. Затем там заасфальтируют трассу. Она будет состоять из двух колец. Также специалисты смонтируют освещение, благодаря чему заниматься спортом на лыжероллерной трассе можно будет и в темное время суток. Завершить все работы планируют к 1 ноября.

В летний сезон на новой трассе собираются проводить соревнования по лыжероллерам и легкой атлетике. А зимой там будут организовывать тренировки.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.