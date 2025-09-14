В югорском городе Пыть-Яхе построят лыжероллерную трассу

Отмечается, что готовность объекта достигла 40%. Сейчас специалисты занимаются подготовкой грунта и установкой бордюрного камня на стройплощадке. Затем там заасфальтируют трассу. Она будет состоять из двух колец. Также специалисты смонтируют освещение, благодаря чему заниматься спортом на лыжероллерной трассе можно будет и в темное время суток. Завершить все работы планируют к 1 ноября.