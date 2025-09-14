Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ульяновске начали ремонт дороги по улице Олега Кошевого

Специалисты работают на объекте длиной 2 километра.

Дорожное покрытие на улице Олега Кошевого в Ульяновске начали ремонтировать по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в областном министерстве транспорта.

Работы проведут на протяжении всей улицы длиной 2 километра. По проекту специалисты снимут старый асфальт, отремонтируют основание проезжей части и уложат новое полотно.

Также напомним, что ремонт уже завершили на участках Московского шоссе, улицы Ленина и проспекта Генерала Тюленева. Сейчас мастерам осталось нанести разметку на Локомотивной. А на улице Радищева им еще предстоит привести в порядок тротуар, заасфальтировать последний фрагмент проезжей части в районе Ульяновского государственного технического университета и обустроить остановку общественного транспорта.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.