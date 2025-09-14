В Ульяновске начали ремонт дороги по улице Олега Кошевого

Также напомним, что ремонт уже завершили на участках Московского шоссе, улицы Ленина и проспекта Генерала Тюленева. Сейчас мастерам осталось нанести разметку на Локомотивной. А на улице Радищева им еще предстоит привести в порядок тротуар, заасфальтировать последний фрагмент проезжей части в районе Ульяновского государственного технического университета и обустроить остановку общественного транспорта.