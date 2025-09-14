В Ульяновске начали ремонт дороги по улице Олега Кошевого

Дорожное покрытие на улице Олега Кошевого в Ульяновске начали ремонтировать по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в областном министерстве транспорта.
Работы проведут на протяжении всей улицы длиной 2 километра. По проекту специалисты снимут старый асфальт, отремонтируют основание проезжей части и уложат новое полотно.
Также напомним, что ремонт уже завершили на участках Московского шоссе, улицы Ленина и проспекта Генерала Тюленева. Сейчас мастерам осталось нанести разметку на Локомотивной. А на улице Радищева им еще предстоит привести в порядок тротуар, заасфальтировать последний фрагмент проезжей части в районе Ульяновского государственного технического университета и обустроить остановку общественного транспорта.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.