Главный имам-ахунд Ростовской области: Участие в выборах — это проявление ответственности за будущее Дона

В рамках трехдневного голосования, которое проходит с 12 по 14 сентября, свои голоса предстоит отдать более чем 3 миллионам зарегистрированных избирателей. Часть из них, около 260 тысяч человек, воспользовались возможностью дистанционного электронного голосования через портал Госуслуги.