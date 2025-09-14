Ричмонд
Главный имам-ахунд Ростовской области: Участие в выборах — это проявление ответственности за будущее Дона

Главный имам-ахунд Ростовской области принял участие в голосовании.

Источник: Комсомольская правда

В основной день голосования, 14 сентября, председатель Центрального Духовного Управления мусульман Ростовской области, главный имам-ахунд Мухаммед хазрат Бикмаев принял участие в выборах, посетив один из избирательных участков донской столицы.

— Участие в выборах главы региона и муниципальных депутатов, это гражданский долг и проявление ответственности за будущее Ростовской области, — отметил Мухаммед Бикмаев.

В рамках трехдневного голосования, которое проходит с 12 по 14 сентября, свои голоса предстоит отдать более чем 3 миллионам зарегистрированных избирателей. Часть из них, около 260 тысяч человек, воспользовались возможностью дистанционного электронного голосования через портал Госуслуги.

Согласно данным на 12:00 14 сентября, явка избирателей в Ростовской области достигла рекордных 48,63%. Таким образом, свои голоса, включая ДЭГ, уже отдали 1 518 083 человека. Наблюдают за процессом голосования более 13 тысяч наблюдателей.

Избирательные участки продолжат работу до 20:00.

