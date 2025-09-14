Главный имам-ахунд Ростовской области: Участие в выборах — это проявление ответственности за будущее Дона

В основной день голосования, 14 сентября, председатель Центрального Духовного Управления мусульман Ростовской области, главный имам-ахунд Мухаммед хазрат Бикмаев принял участие в выборах, посетив один из избирательных участков донской столицы.
— Участие в выборах главы региона и муниципальных депутатов, это гражданский долг и проявление ответственности за будущее Ростовской области, — отметил Мухаммед Бикмаев.
В рамках трехдневного голосования, которое проходит с 12 по 14 сентября, свои голоса предстоит отдать более чем 3 миллионам зарегистрированных избирателей. Часть из них, около 260 тысяч человек, воспользовались возможностью дистанционного электронного голосования через портал Госуслуги.
Согласно данным на 12:00 14 сентября, явка избирателей в Ростовской области достигла рекордных 48,63%. Таким образом, свои голоса, включая ДЭГ, уже отдали 1 518 083 человека. Наблюдают за процессом голосования более 13 тысяч наблюдателей.
Избирательные участки продолжат работу до 20:00.
Подпишись на нас в Telegram.