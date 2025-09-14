В Видновский перинатальный центр Подмосковья поступило новое оборудование

Современная аппаратура расширит возможности выхаживания малышей с экстремально низкой массой тела и тяжелыми патологическими заболеваниями. В частности, в распоряжение специалистов поступила ультразвуковая система с датчиками для диагностики болезней. Также закупили приборы для лечения поражений головного мозга и мониторинга церебральной функции. С помощью новой техники врачи смогут проводить более точные обследования и выявлять проблемы со здоровьем на ранней стадии.