В Видновский перинатальный центр Подмосковья поступило новое оборудование

Техника расширит возможности выхаживания малышей с экстремально низкой массой тела и тяжелыми патологиями.

Источник: Национальные проекты России

Отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных № 1 Видновского перинатального центра в Московской области получило новое медицинское оборудование, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Технику приобрели в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Современная аппаратура расширит возможности выхаживания малышей с экстремально низкой массой тела и тяжелыми патологическими заболеваниями. В частности, в распоряжение специалистов поступила ультразвуковая система с датчиками для диагностики болезней. Также закупили приборы для лечения поражений головного мозга и мониторинга церебральной функции. С помощью новой техники врачи смогут проводить более точные обследования и выявлять проблемы со здоровьем на ранней стадии.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.