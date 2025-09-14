В Беларуси покупка долларов на маркетплейсах может обернуться штрафом до 6 300 рублей

При этом денежные знаки должны быть в единичном экземпляре в виде монет, банкнот в иностранной валюте (отличающихся друг от друга наименованием валюты и номиналом). По отношению к такой валюте официальный курс белорусского рубля Нацбанком не устанавливается либо устанавливается не на ежедневной основе. Кроме того, приобретать такие единичные экземпляры денежных знаков можно посредством обмена друг на друга в тех же целях.