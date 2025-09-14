В Беларуси покупка долларов на маркетплейсах может обернуться штрафом до 6 300 рублей

Покупка действующих долларов на маркетплейсах может обернуться привлечением покупателя к административной ответственности и штрафом от 50 базовых величин (2 100 рублей) до 150 базовых (6 300 рублей) с конфискацией долларов, сообщает портал myfin.by со ссылкой на юристов.
Физлица в Беларуси могут покупать доллары через банки, а также на торгах биржи.
Но покупать действующие доллары на маркетплейсах все же можно и без штрафных санкций, но для этого нужны определенные условия. Эти условия — коллекционирование и тезаврация (накопления).
При этом денежные знаки должны быть в единичном экземпляре в виде монет, банкнот в иностранной валюте (отличающихся друг от друга наименованием валюты и номиналом). По отношению к такой валюте официальный курс белорусского рубля Нацбанком не устанавливается либо устанавливается не на ежедневной основе. Кроме того, приобретать такие единичные экземпляры денежных знаков можно посредством обмена друг на друга в тех же целях.
