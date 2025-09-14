Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Курской области обновили участок дороги к федеральной трассе М-2 «Крым»

Он также ведет к различным культурным местам, например музею композитора Георгия Свиридова.

Участок автодороги на подъезде к трассе федерального значения М-2 «Крым» в Курской области отремонтировали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.

Объект находится в городе Фатеже. Его протяженность составляет более 1 километра. Там специалисты уложили новое двухслойное асфальтовое покрытие и установили бортовой камень. Также в порядок привели съезды и тротуары. В завершение мастера нанесли разметку и смонтировали пешеходные ограждения, сигнальные столбики и дорожные знаки.

Добавим, что отремонтированный участок также ведет к туристическим местам. Среди них Мемориальный музей композитора Г. В. Свиридова и Фатежский краеведческий музей.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.