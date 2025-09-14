В Курской области обновили участок дороги к федеральной трассе М-2 «Крым»

Участок автодороги на подъезде к трассе федерального значения М-2 «Крым» в Курской области отремонтировали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.
Объект находится в городе Фатеже. Его протяженность составляет более 1 километра. Там специалисты уложили новое двухслойное асфальтовое покрытие и установили бортовой камень. Также в порядок привели съезды и тротуары. В завершение мастера нанесли разметку и смонтировали пешеходные ограждения, сигнальные столбики и дорожные знаки.
Добавим, что отремонтированный участок также ведет к туристическим местам. Среди них Мемориальный музей композитора Г. В. Свиридова и Фатежский краеведческий музей.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.