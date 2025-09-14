Ричмонд
В Ростовской области автомобиль сбил ребенка на самокате

Под Ростовом пересекавший дорогу ребенок на самокате попал в больницу после ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В центре города Азова Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 14 сентября около 11:15 на улице Победы, возле дома № 6. По предварительной информации, 44-летний водитель автомобиля «Газель» совершил наезд на 9-летнего ребенка, который пересекал проезжую часть на самокате вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован. В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются сотрудниками азовской полиции.

Этот трагический случай вновь подчеркнул важность строгого соблюдения правил дорожного движения всеми его участниками. В связи с этим Госавтоинспекция Ростовской области обратилась к жителям региона с рекомендациями:

Родителям следует регулярно проводить с детьми беседы о безопасном поведении вблизи проезжей части, выбирать безопасные маршруты для передвижения и напоминать о необходимости обязательного использования защитной экипировки при катании на самокатах и велосипедах.

Водителям необходимо быть предельно внимательными на дороге, особенно в жилых зонах и вблизи мест массового скопления детей, снижать скорость и быть готовыми к внезапному появлению детей на проезжей части.

Расследование происшествия продолжается.

