Правительство Армении уберет гору Арарат со штампов о пересечении границы

Согласно решению правительства Армении, с 1 ноября 2025 года изображение горы Арарат больше не будет присутствовать на пограничных штампах при въезде в страну и выезде из нее. Об этом 14 сентября сообщает News.am.

Источник: РИА "Новости"

«Могли ли убрать еще и слово “Армения”? Не убрали», — написал в соцсетях соучредитель партии «Страна для жизни» Месроп Аракелян.

Несмотря на то что гора Арарат находится на территории современной Турции, она является главным национальным символом Армении и считается священной горой армян.

Ранее, 7 сентября, телеканал NTV сообщил, что Турция и Армения намерены провести встречу между делегациями по вопросу открытия границ между странами и урегулированию политических отношений. Отмечалось, что в рамках первой встречи делегаций Турции и Армении может быть принято решение по нормализации двусторонних отношений между странами.