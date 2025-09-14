Правительство Армении уберет гору Арарат со штампов о пересечении границы

«Могли ли убрать еще и слово “Армения”? Не убрали», — написал в соцсетях соучредитель партии «Страна для жизни» Месроп Аракелян.
Несмотря на то что гора Арарат находится на территории современной Турции, она является главным национальным символом Армении и считается священной горой армян.
Ранее, 7 сентября, телеканал NTV сообщил, что Турция и Армения намерены провести встречу между делегациями по вопросу открытия границ между странами и урегулированию политических отношений. Отмечалось, что в рамках первой встречи делегаций Турции и Армении может быть принято решение по нормализации двусторонних отношений между странами.