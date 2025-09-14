В деревне Гавриловке Удмуртии построили фельдшерско-акушерский пункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) построили в деревне Гавриловке Удмуртской Республики в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации Воткинского района.
В учреждении разместили кабинеты для проведения первичного осмотра, вакцинации и оказания первой неотложной помощи. Их оснастили современным оборудованием, с помощью которого фельдшеры смогут проводить экспресс-диагностику. Кроме того, ФАП подключили к интернету, что обеспечит возможность консультаций с врачами районной больницы в режиме онлайн.
Отмечается, что в фельдшерско-акушерском пункте будут обслуживаться свыше 1,3 тыс. жителей деревень Гавриловка и Метляки. Медучреждение планируют открыть в течение осени.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.