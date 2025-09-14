В подмосковном Егорьевске открыли благоустроенный сквер «60 лет Победы»

Сквер «60 лет Победы» в городе Егорьевске Московской области открыли после благоустройства, которое провели в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Площадь преображенной общественной территории составила 3,3 га. Центральным элементом стал новый фонтан в форме пятиконечной звезды — одного из главных символов Победы. Также специалисты установили информационные стенды, посвященные истории муниципального округа Егорьевск и его героям. А еще в сквере высадили красные клены и смонтировали систему освещения с художественной подсветкой.
Помимо этого, для посетителей оборудовали современные спортивные и игровые площадки, рассчитанные на разные возрастные группы. А проводить общегородские праздники будут в специальных зонах, оснащенных звуковой техникой.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.