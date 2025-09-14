В подмосковном Егорьевске открыли благоустроенный сквер «60 лет Победы»

Площадь преображенной общественной территории составила 3,3 га. Центральным элементом стал новый фонтан в форме пятиконечной звезды — одного из главных символов Победы. Также специалисты установили информационные стенды, посвященные истории муниципального округа Егорьевск и его героям. А еще в сквере высадили красные клены и смонтировали систему освещения с художественной подсветкой.