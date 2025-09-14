Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, сколько продлится отключение света в Куйбышевском районе Иркутска 14 сентября 2025

В Куйбышевском районе Иркутска аварийно отключили свет 14 сентября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В 18:20 произошло частичное отключение света в Куйбышевском районе Иркутска 14 сентября 2025. Без электроэнергии осталась часть домов на 16 улицах города. Об этом КП-Иркутск стало известно из тг-канала «Свет 38».

Отключение света в Куйбышевском районе Иркутска 14 сентября 2025.

— Под отключение попала часть домов на улицах Вагина, Ватутина, Глеба Успенского, Енисейская, Киренская, 2-я Ключевая, Котовского, Пархоменко, Петрова, Полевая, Рабочего Штаба, Фрунзе, Чапаева, Черняховского, Шевцова, Щорса, — поделились энергетики.

Для устранения аварии направлена бригада Южных электрических сетей. Ориентировочное время восстановления электроснабжения в девять вечера. Специалисты работают над определением и устранением причины отключение света в Куйбышевском районе Иркутска 14 сентября 2025.