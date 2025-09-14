Стало известно, сколько продлится отключение света в Куйбышевском районе Иркутска 14 сентября 2025

В 18:20 произошло частичное отключение света в Куйбышевском районе Иркутска 14 сентября 2025. Без электроэнергии осталась часть домов на 16 улицах города. Об этом КП-Иркутск стало известно из тг-канала «Свет 38».
Отключение света в Куйбышевском районе Иркутска 14 сентября 2025.
— Под отключение попала часть домов на улицах Вагина, Ватутина, Глеба Успенского, Енисейская, Киренская, 2-я Ключевая, Котовского, Пархоменко, Петрова, Полевая, Рабочего Штаба, Фрунзе, Чапаева, Черняховского, Шевцова, Щорса, — поделились энергетики.
Для устранения аварии направлена бригада Южных электрических сетей. Ориентировочное время восстановления электроснабжения в девять вечера. Специалисты работают над определением и устранением причины отключение света в Куйбышевском районе Иркутска 14 сентября 2025.