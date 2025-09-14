В Омской области умер уважаемый и талантливый хирург

В Омской области Знаменская центральная районная больница с прискорбием сообщила о смерти на 73-м году своего замечательного врача, хирурга Владимира Зиединьша. Учреждение написало об этом в своем официальном паблике во «ВКонтакте».
По сообщению больницы, врач посвятил медицине более 40 лет после того, как в 1975 году окончил Омский мединститут (тогда он не носил еще статус университета).
Коллеги и пациенты знали его как замечательного человека и врача, беззаветно преданного своему делу.
В качестве специалиста Зиединьш работал врачом-хирургом Знаменской райбольницы, набирался опыта и новых знаний, а затем щедро делился ими с молодыми хирургами, студентами и коллегами. Добился высшей квалификации по хирургии.
Медики отмечают, что он долгое время возглавлял хирургическое отделение и занимал должность заведующего хирургическим отделением, врача-хирурга.
«Он провёл тысячи операций, консультировал и лечил большое число пациентов. Внедрил множество новаторских методов лечения. Владимир Андреевич был доктором с “золотыми руками”. Сотни пациентов благодарны ему за спасённые жизни и возвращенное здоровье, — говорится в сообщении больницы.
Зиединьш был удостоен множества государственных наград. Время и место прощания с ним больница пока не указала.
