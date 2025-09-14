«Ориентировочное время — 6 часов». Белорусская железная дорога сказала о значительном опоздании поезда Адлер — Калининград из-за взрыва на путях в Орловской области

В Орловской области России 14 сентября на железнодорожных путях произошел взрыв: движение поездов изменено, есть погибшие (подробнее здесь). В связи с этим инцидентом, Российская железная дорога проинформировала об изменении маршрута следования поезд № 359 Адлер-Калининград отправлением из Адлера 12 сентября, сообщает Белорусская железная дорога.
По информации БЖД, на территорию Беларуси поезд прибудет с опозданием ориентировочно 6 часов.
Мы писали, что известно о закрытии Польшей границы с Беларусью с 11 сентября 2025.
Кроме того, Литва временно позволит авто на белорусских номерах пересекать границу.