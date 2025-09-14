Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ориентировочное время — 6 часов». Белорусская железная дорога сказала о значительном опоздании поезда Адлер — Калининград из-за взрыва на путях в Орловской области

БЖД: поезд с юга опоздает на шесть часов из-за взрыва на путях под Орлом.

Источник: Комсомольская правда

В Орловской области России 14 сентября на железнодорожных путях произошел взрыв: движение поездов изменено, есть погибшие (подробнее здесь). В связи с этим инцидентом, Российская железная дорога проинформировала об изменении маршрута следования поезд № 359 Адлер-Калининград отправлением из Адлера 12 сентября, сообщает Белорусская железная дорога.

По информации БЖД, на территорию Беларуси поезд прибудет с опозданием ориентировочно 6 часов.

Мы писали, что известно о закрытии Польшей границы с Беларусью с 11 сентября 2025.

Кроме того, Литва временно позволит авто на белорусских номерах пересекать границу.