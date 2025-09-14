На двух перекрестках в Южно-Сахалинске установили камеры фиксации нарушений

Камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения появились на двух перекрестках в Южно-Сахалинске. Комплексы были установлены в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.
Новые комплексы фотовидеофиксации нарушений расположены на пересечении улиц Комсомольской и Тихоокеанской, а также на кольцевом перекрестке улиц Ленина и Пуркаева. Работоспособность камер проверила специальная комиссия, в состав которой вошли представители регионального минтранса и подрядной организации «Технологии защиты», а также координатор федерального партпроекта «Безопасные дороги», депутат городской думы Южно-Сахалинска Анастасия Шавдина.
«Комиссия осмотрела смонтированные комплексы, проверила их соответствие требованиям к фиксации нарушений, качество полученных с них фото- и видеоматериалов, а также общую готовность к эксплуатации. На следующей неделе запланирована приемка еще двух комплексов, которые установлены на перекрестках Ленина — Пограничной и Комсомольской — Емельянова. Далее информация о новых комплексах будет передана в Госавтоинспекцию для внесения в систему контроля дорожного движения “Паутина”», — прокомментировала заместитель директора департамента автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Минтранса Сахалинской области Елена Бударина.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.