Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На двух перекрестках в Южно-Сахалинске установили камеры фиксации нарушений

Работоспособность устройств проверила специальная комиссия.

Источник: Национальные проекты России

Камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения появились на двух перекрестках в Южно-Сахалинске. Комплексы были установлены в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

Новые комплексы фотовидеофиксации нарушений расположены на пересечении улиц Комсомольской и Тихоокеанской, а также на кольцевом перекрестке улиц Ленина и Пуркаева. Работоспособность камер проверила специальная комиссия, в состав которой вошли представители регионального минтранса и подрядной организации «Технологии защиты», а также координатор федерального партпроекта «Безопасные дороги», депутат городской думы Южно-Сахалинска Анастасия Шавдина.

«Комиссия осмотрела смонтированные комплексы, проверила их соответствие требованиям к фиксации нарушений, качество полученных с них фото- и видеоматериалов, а также общую готовность к эксплуатации. На следующей неделе запланирована приемка еще двух комплексов, которые установлены на перекрестках Ленина — Пограничной и Комсомольской — Емельянова. Далее информация о новых комплексах будет передана в Госавтоинспекцию для внесения в систему контроля дорожного движения “Паутина”», — прокомментировала заместитель директора департамента автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Минтранса Сахалинской области Елена Бударина.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.