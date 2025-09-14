На двух перекрестках в Южно-Сахалинске установили камеры фиксации нарушений

«Комиссия осмотрела смонтированные комплексы, проверила их соответствие требованиям к фиксации нарушений, качество полученных с них фото- и видеоматериалов, а также общую готовность к эксплуатации. На следующей неделе запланирована приемка еще двух комплексов, которые установлены на перекрестках Ленина — Пограничной и Комсомольской — Емельянова. Далее информация о новых комплексах будет передана в Госавтоинспекцию для внесения в систему контроля дорожного движения “Паутина”», — прокомментировала заместитель директора департамента автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Минтранса Сахалинской области Елена Бударина.