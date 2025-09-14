Ричмонд
Роскомнадзор зафиксировал сбой на сети «Ростелекома»

Роскомнадзор зафиксировал сбой на сети «Ростелекома» в единый день голосования.

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Роскомнадзор зафиксировал сбой на сети «Ростелекома» в Единый день голосования с 12.20, специалисты компании устраняют аварию, заявил врио начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Александр Ижко.

«Четырнадцатого сентября в 12.20 фиксируется сбой на сети “Ростелеком”. Проблемы с магистральным маршрутизатором на М10 — отказ линейных плат. Возможна деградация трафика на магистральной сети. Авария в процессе устранения специалистами “Ростелеком”, — сказал Ижко.

Он отметил, что в период подготовки и проведения выборных кампаний зафиксированы 110 аварийных ситуаций на сетях связи, которые обеспечивают работу избирательных комиссий всех уровней.

«Приняты меры реагирования по их восстановлению», — добавил представитель РКН.