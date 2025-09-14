Роскомнадзор зафиксировал сбой на сети «Ростелекома»

«Четырнадцатого сентября в 12.20 фиксируется сбой на сети “Ростелеком”. Проблемы с магистральным маршрутизатором на М10 — отказ линейных плат. Возможна деградация трафика на магистральной сети. Авария в процессе устранения специалистами “Ростелеком”, — сказал Ижко.