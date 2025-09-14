В поселке Сокоч на Камчатке капитально отремонтировали школу

Капитальный ремонт завершился в Начикинской средней школе, расположенной в поселке Сокоч на Камчатке. Работы проводились при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в Камчатском институте развития образования.
«Доволен тем, какими темпами развивается поселок Сокоч. К новому учебному году в школе был выполнен замечательный ремонт. Здание не просто отремонтировано. Здесь каждая деталь сделана с заботой о детях и учителях. Теперь это современное, светлое и уютное пространство для учебы и роста», — сказал глава региона Владимир Солодов.
Во время реконструкции в школе обновили кабинеты, модернизировали сети водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения и освещение, отремонтировали фасад здания. В учебные кабинеты закупили новые шкафы, парты, учительские столы, а также интерактивную доску для первого класса.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.