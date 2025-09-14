В поселке Сокоч на Камчатке капитально отремонтировали школу

«Доволен тем, какими темпами развивается поселок Сокоч. К новому учебному году в школе был выполнен замечательный ремонт. Здание не просто отремонтировано. Здесь каждая деталь сделана с заботой о детях и учителях. Теперь это современное, светлое и уютное пространство для учебы и роста», — сказал глава региона Владимир Солодов.