Белорусских здравниц на Черном море может стать больше

Херсонская область — единственный регион России, где в дикой степи можно увидеть африканских зебр, американских бизонов, белорусских зубров. Здесь расположен уникальный степной заповедник Аскания-Нова. Еще один уникальный объект — это гейзер «Горячий ключ». Термальный комплекс находится у села Облои и обладает уникальными целебными свойствами, а еще регион выходит сразу к двум морям.
«Херсонская область — это более 350 километров Черного моря, и около 200 Азовского. Это уникальная территория для создания туристического кластера. Мы заинтересованы развивать его совместно. Со своей стороны мы планируем предоставить Беларуси определенные участки морского побережья для строительства санаториев, баз отдыха», — рассказал Сальдо.
Также глава региона отметил, что Херсонская область — кратчайший путь из Беларуси в Крым. Поскольку активно строятся трассы, еще одно перспективное направление — это развитие кемпингов и придорожного сервиса.