Белорусских здравниц на Черном море может стать больше

Херсонская область — единственный регион России, где в дикой степи можно увидеть африканских зебр, американских бизонов, белорусских зубров. Здесь расположен уникальный степной заповедник Аскания-Нова. Еще один уникальный объект — это гейзер «Горячий ключ». Термальный комплекс находится у села Облои и обладает уникальными целебными свойствами, а еще регион выходит сразу к двум морям.