Для бизнеса Магаданской области проведут «Акселератор креативных индустрий»

Программа стартует 15 сентября и продлится до 24 октября.

Обучающая программа для предпринимателей «Акселератор креативных индустрий» впервые пройдет в Магаданской области. Занятия организованы в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в управлении проектной деятельности региона.

Программа стартует 15 сентября и продлится до 24 октября. В ней примут участие в том числе представители бизнеса в сфере креативных индустрий, занимающиеся музыкой, кино и анимацией, фотографией, видеоиграми, рекламой, народными промыслами.

Участники обучения узнают, что такое креативный бизнес в России и какие перспективы он имеет, как оценить рынок для его развития и что нужно клиенту на рынке креативных товаров и услуг. Также им расскажут о тонкостях публичных выступлений и продающих презентаций и помогут в составлении дорожной карты развития бизнеса.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.