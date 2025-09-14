Для бизнеса Магаданской области проведут «Акселератор креативных индустрий»

Участники обучения узнают, что такое креативный бизнес в России и какие перспективы он имеет, как оценить рынок для его развития и что нужно клиенту на рынке креативных товаров и услуг. Также им расскажут о тонкостях публичных выступлений и продающих презентаций и помогут в составлении дорожной карты развития бизнеса.