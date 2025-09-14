В Кабардино-Балкарии после строительства и ремонта открыли 13 медучреждений

Помимо этого, был проведен капитальный ремонт в пяти медучреждениях, включая две детские поликлиники в городах Нальчике и Тереке, две взрослые поликлиники в городах Прохладном и Баксане, а также амбулаторию села Яникой. Обновление инфраструктуры позволило улучшить качество оказываемых услуг, сделать их более доступными и комфортными для взрослых и маленьких пациентов.