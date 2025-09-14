В Кабардино-Балкарии после строительства и ремонта открыли 13 медучреждений

Больше десяти медучреждений открылись в Кабардино-Балкаркой Республике в этом году после завершения строительства или ремонтных работ, организованных при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.
Например, новые амбулатории появились в селах Кенже, Белая Речка, Куба-Таба, Светловодское, Красносельское, Дейское, Старый Черек и Нижний Черек. Каждое помещение спроектировано для удобства как пациентов, так и медицинского персонала.
Помимо этого, был проведен капитальный ремонт в пяти медучреждениях, включая две детские поликлиники в городах Нальчике и Тереке, две взрослые поликлиники в городах Прохладном и Баксане, а также амбулаторию села Яникой. Обновление инфраструктуры позволило улучшить качество оказываемых услуг, сделать их более доступными и комфортными для взрослых и маленьких пациентов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.