Москалькова рассказала об обращениях граждан в ходе ЕДГ-2025

«То есть здесь мы немного не догоняем в правовом просвещении, в консультировании, в превентивных мерах. И другой пример, когда у нас гражданин работает в Ленинградской области, а там нет дистанционного голосования. У нас не во всех еще регионах развернулась эта форма. Сегодня совершенно четко можно сказать, что она востребована. И, конечно, это удобно людям, и, конечно, повышает уровень доступности, легитимности», — добавила Москалькова.