Москалькова рассказала об обращениях граждан в ходе ЕДГ-2025

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обращения в аппарат омбудсмена от граждан в ходе ЕДГ-2025 были в основном консультативные.
Пресс-брифинг ситуационного центра ОП РФ по общественному наблюдению за голосованием на тему «Общественное наблюдение в закрытых, медицинских и социальных учреждениях. Обеспечение доступной среды для голосования» прошел в воскресенье в Москве в Общественной палате РФ (ОП РФ).
«Мы с большим удовлетворением отмечаем, что, жалоб, несмотря на то, что горячая линия работала круглосуточно, (не было — ред.), мы привлекли дополнительно людей, мы раскрыли дополнительные каналы, чтобы каждый желающий мог дозвониться в любое время дня и ночи, и очень рада, что звонки были в основном консультативного характера», — сказала Москалькова в ходе брифинга.
Также она обратила внимание на обращения граждан, касающиеся дистанционного электронного голосования. Она привела пример с жителем Свердловска, который работает в Санкт-Петербурге и, не оформив вовремя открепительный талон, рассчитывал проголосовать, однако не смог этого сделать из-за установленных процедурных ограничений.
«То есть здесь мы немного не догоняем в правовом просвещении, в консультировании, в превентивных мерах. И другой пример, когда у нас гражданин работает в Ленинградской области, а там нет дистанционного голосования. У нас не во всех еще регионах развернулась эта форма. Сегодня совершенно четко можно сказать, что она востребована. И, конечно, это удобно людям, и, конечно, повышает уровень доступности, легитимности», — добавила Москалькова.
В Единый день голосования 14 сентября проходят около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Голосование в большинстве регионов длится три дня.