Омский минстрой ищет подрядчика для проекта нового здания суда на Левом берегу

На портале «Госзакупки» 9 сентября объявили аукцион на проектирование здания судебных участков мировых судей. Инициатор торгов — областное министерство строительства и архитектуры.
По замыслу здание построят на Левом берегу, недалеко от ТЦ «МЕГА». Пока речь идет подготовке проектной документации и инженерных изысканиях.
Заявки от желающих участвовать в торгах будут принимать до 25 сентября. После этого на аукционе назовут победителя.
Ранее мы писали, что в Омске проект развязки у метромоста будет делать местная компания «Автодорпроект».