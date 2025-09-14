Ричмонд
Омский минстрой ищет подрядчика для проекта нового здания суда на Левом берегу

Здание планируют недалеко от ТЦ «МЕГА».

Источник: Комсомольская правда

На портале «Госзакупки» 9 сентября объявили аукцион на проектирование здания судебных участков мировых судей. Инициатор торгов — областное министерство строительства и архитектуры.

По замыслу здание построят на Левом берегу, недалеко от ТЦ «МЕГА». Пока речь идет подготовке проектной документации и инженерных изысканиях.

Заявки от желающих участвовать в торгах будут принимать до 25 сентября. После этого на аукционе назовут победителя.

Ранее мы писали, что в Омске проект развязки у метромоста будет делать местная компания «Автодорпроект».