Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на следующих выходных

«По-настоящему осенняя погода нагрянет в следующие выходные. В субботу североатлантический циклон принесет с собой “полчища” фронтальных облаков, проливные дожди — на метр московских улиц выпадет 22 литра небесной воды или около ⅓ от всей месячной нормы, штормовой ветер и понижение температуры воздуха. Ночью плюс 10 — плюс 13, днем с трудом до плюс 16», — рассказал Тишковец.