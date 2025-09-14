В Алтайском крае завершили ремонт участка трассы до границы с Казахстаном

Также в октябре завершится ремонт подъезда непосредственно к автомобильному пункту пропуска «Горняк» на границе с Казахстаном. Там будет обновлен участок дороги протяженностью 1,7 км. На нем обустроят парковки, тротуары и площадку пункта весового контроля грузового автотранспорта, а также смонтируют систему освещения.