Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Алтайском крае завершили ремонт участка трассы до границы с Казахстаном

Реконструкция затронула отрезок протяженностью 2 километра.

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» завершились на участке дороги Горняк — граница Республики Казахстан в Локтевском районе Алтайского края. Об этом сообщили в министерстве транспорта региона.

Реконструкция затронула отрезок протяженностью 2 км. На нем заменили дорожное покрытие, укрепили обочины, нанесли разметку и установили знаки.

Также в октябре завершится ремонт подъезда непосредственно к автомобильному пункту пропуска «Горняк» на границе с Казахстаном. Там будет обновлен участок дороги протяженностью 1,7 км. На нем обустроят парковки, тротуары и площадку пункта весового контроля грузового автотранспорта, а также смонтируют систему освещения.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.