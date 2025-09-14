В Алтайском крае завершили ремонт участка трассы до границы с Казахстаном

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» завершились на участке дороги Горняк — граница Республики Казахстан в Локтевском районе Алтайского края. Об этом сообщили в министерстве транспорта региона.
Реконструкция затронула отрезок протяженностью 2 км. На нем заменили дорожное покрытие, укрепили обочины, нанесли разметку и установили знаки.
Также в октябре завершится ремонт подъезда непосредственно к автомобильному пункту пропуска «Горняк» на границе с Казахстаном. Там будет обновлен участок дороги протяженностью 1,7 км. На нем обустроят парковки, тротуары и площадку пункта весового контроля грузового автотранспорта, а также смонтируют систему освещения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.