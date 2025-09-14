Предприниматели из Бурятии стали участниками выставки HoReCa Expo Baikal

Представители бизнеса из Бурятии приняли участие в международной выставке HoReCa Expo Baikal, которая проходила 10−11 сентября в Иркутске. Это стало возможным при поддержке регионального центра «Мой бизнес», который работает в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве промышленности, торговли и инвестиций республики.