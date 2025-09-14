Предприниматели из Бурятии стали участниками выставки HoReCa Expo Baikal

Представители бизнеса из Бурятии приняли участие в международной выставке HoReCa Expo Baikal, которая проходила 10−11 сентября в Иркутске. Это стало возможным при поддержке регионального центра «Мой бизнес», который работает в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве промышленности, торговли и инвестиций республики.
Мероприятие было организовано для профессионалов индустрии гостеприимства. Оно является платформой для обмена опытом, демонстрации новых продуктов и поиска нестандартных решений в сфере HoReCa (отели, рестораны, кейтеринг).
От Бурятии выставку посетили компания «Артель», занимающаяся производством рекламной продукции и предоставлением рекламных услуг, и индивидуальный предприниматель Юлия Хандажапова, которая оказывает услуги по аудиту для пищевых предприятий. Центр «Мой бизнес» предоставил им оформленные выставочные площади и оплатил организационный взнос.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.