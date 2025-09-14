Сельхозкомпании в Кузбассе получат субсидии на решение кадровых вопросов

Кроме того, еще почти 400 тыс. рублей будут направлены на компенсацию части затрат на выплаты стимулирующего характера специалистам, которые занимаются научными исследованиями в сфере генетического потенциала птицы и сельскохозяйственной рекультивации. Также подчеркивается, что еще больше аграрных предприятий из Кузбасса получат господдержку. Для этого в регионе в этом году проведут конкурсные отборы.