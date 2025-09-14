Сельхозкомпании в Кузбассе получат субсидии на решение кадровых вопросов

Субсидии на компенсацию затрат, связанных с решением кадровых вопросов, будут выделены сельхозпредприятиям Кузбасса по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.
«В этом году из федерального и регионального бюджетов кузбасские аграрии получат 31,7 миллиона рублей. Этими средствами они могут возместить часть затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов вузов, техникумов и колледжей, привлеченных для прохождения практики. В текущем году субсидии уже получили 10 кузбасских сельхозтоваропроизводителей, привлекших на практику 156 студентов», — прокомментировал заместитель председателя правительства Кузбасса — министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности области Андрей Ариткулов.
Также компании могут компенсировать затраты на оплату обучения по ученическим или целевым договорам. В этом году четыре предприятия уже получили в общей сложности субсидии на сумму 771 тыс. рублей.
Кроме того, еще почти 400 тыс. рублей будут направлены на компенсацию части затрат на выплаты стимулирующего характера специалистам, которые занимаются научными исследованиями в сфере генетического потенциала птицы и сельскохозяйственной рекультивации. Также подчеркивается, что еще больше аграрных предприятий из Кузбасса получат господдержку. Для этого в регионе в этом году проведут конкурсные отборы.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.