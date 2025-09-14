В Уфе разбили общественную остановку возле мечети

Руководитель Управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы Арсен Латыпов сообщил о случае вандализма на Демском шоссе.
— На остановке общественного транспорта произошла неприятная ситуация, — написал он.
По опубликованной информации, на остановке «Мечеть За-фа-за-исхан» повредили остекленение.
Арсен Латыпов отметил, что поврежденное стекло заменили на новое на следующий день.
