Москалькова рассказала о расширении возможностей голосования в приграничье

Москалькова: в приграничных регионах России расширены возможности голосования.

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что в приграничных регионах России расширены возможности голосования, при этом сбоев в работе аппарата не зафиксировано.

Пресс-брифинг ситуационного центра ОП РФ по общественному наблюдению за голосованием на тему «Общественное наблюдение в закрытых, медицинских и социальных учреждениях. Обеспечение доступной среды для голосования» прошел в воскресенье в Москве в Общественной палате РФ (ОП РФ).

«Сегодня очень важно, что я хочу сказать, что сбоев в работе аппарата не было. Привлечена молодежь нашего молодежного совета и расширены возможности голосования, в том числе, на приграничье, что нас, конечно, очень волновало — в Донбассе, Новороссии», — сказала Москалькова в ходе брифинга.

По её словам, в этом направлении удалось обеспечить свободное волеизъявление, а от уполномоченных по правам человека в приграничье поступили положительные отзывы.

«И, конечно, сегодня это новое направление, где мы особенно внимательно отслеживали, не было ли там давления, отступления от возможностей людям свободного волеизъявления. И могу с уверенностью сказать, что и от уполномоченных по правам человека приграничья, и от нашего аппарата мы получили положительные отзывы», — добавила Москалькова.

В единый день голосования 14 сентября 2025 года проходят около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Голосование в большинстве регионов продлится три дня.

Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
