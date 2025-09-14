На Земле стартовала серия длительных магнитных бурь: Их сила уже к вечеру 14 сентября достигнет красного уровня — метеозависимых жителей Молдовы ждёт адская неделя

«Исходя из результатов моделирования, расположенная на Солнце крупная корональная дыра формирует широкий поток быстрого солнечного ветра, на полное пересечение которого у Земли может уйти до шести суток. В возмущенную область межпланетного пространства Земля войдет в ночь с субботы на воскресенье, после чего скорость ветра начнет быстро увеличиваться с текущих 400 км/с до около 500−600 км/с 14−15 сентября с выходом на пиковые значения около 700 км/с во вторник 16 числа», — сказали в лаборатории.