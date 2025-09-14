На Земле стартовала серия длительных магнитных бурь: Их сила уже к вечеру 14 сентября достигнет красного уровня — метеозависимых жителей Молдовы ждёт адская неделя

Опубликованы первые результаты моделирования геомагнитного индекса Kp на ближайшие 2 суток.
Можно отметить свойственные корональным дырам «качели», когда давление на магнитное поле то усиливается, то снимается, создавая в прогнозе характерное многоцветие с хаотическим чередованием красных, зеленых и желтых цветов. Бурь выше уровня G2 в соответствии с текущим расчетом пока не ожидается.
Из-за влияния на Землю крупной корональной дыры, геомагнитные возмущения могут продлиться до шести суток. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.
Отмечается, что на видимой стороне Солнца появилась крупная экваториальная корональная дыра.
«Исходя из результатов моделирования, расположенная на Солнце крупная корональная дыра формирует широкий поток быстрого солнечного ветра, на полное пересечение которого у Земли может уйти до шести суток. В возмущенную область межпланетного пространства Земля войдет в ночь с субботы на воскресенье, после чего скорость ветра начнет быстро увеличиваться с текущих 400 км/с до около 500−600 км/с 14−15 сентября с выходом на пиковые значения около 700 км/с во вторник 16 числа», — сказали в лаборатории.
Уточняется, что при воздействии корональных дыр большого размера уровень магнитных бурь может варьироваться от G1 до G3.
Степень возмущенности магнитного поля Земли измеряется по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».
Сформирован первый прогноз на силу магнитных бурь. Фото: lpixras
Сформирован первый прогноз на силу магнитных бурь. Фото: lpixras.
