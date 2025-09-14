Первый в Сибири «дорожный» класс открыли в иркутской школе № 18

Специализированный «дорожный» класс для детей впервые появился в Сибири. Его открыли в иркутской школе № 18 в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в центре оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и мониторинга качества образования Приангарья.
По словам министра образования региона Максима Парфенова, учебная программа «дорожного» класса предусматривает углубленное изучение физики и математики. Также для детей будут проводить профориентационные занятия на базе ведущих колледжей и вузов. Помимо этого, школьники смогут посещать с экскурсиями ключевые дорожные объекты Иркутской области.
«У нас в регионе более 400 специализированных классов по различным направлениям, но “дорожный” класс открыли впервые по инициативе депутата Государственной Думы РФ Сергея Тена. В 2024 году мы открыли кластер по транспортной отрасли в федеральном проекте “Профессионалитет”, и “дорожный класс” еще одно звено в этой цепи, ведь мы планируем организовать взаимодействие школы с организациями СПО — участниками “Профессионалитета”, вузами и предприятиями», — подчеркнул Максим Парфенов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.