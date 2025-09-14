Первый в Сибири «дорожный» класс открыли в иркутской школе № 18

«У нас в регионе более 400 специализированных классов по различным направлениям, но “дорожный” класс открыли впервые по инициативе депутата Государственной Думы РФ Сергея Тена. В 2024 году мы открыли кластер по транспортной отрасли в федеральном проекте “Профессионалитет”, и “дорожный класс” еще одно звено в этой цепи, ведь мы планируем организовать взаимодействие школы с организациями СПО — участниками “Профессионалитета”, вузами и предприятиями», — подчеркнул Максим Парфенов.