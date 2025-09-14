В Новосибирской области выполнили 85% плана дорожных работ

Около 256 км дорог отремонтируют в Новосибирской области до конца 2025 года при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты уже выполнили 85% запланированных работ, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.
«В 2025 году в рамках проекта запланированы работы на 103 дорожных объектах в Новосибирской области — это 255,75 километра автомобильных дорог и 958,8 погонного метра искусственных сооружений. На данный момент уложено 1,9 миллиона квадратных метров верхних слоев дорожной одежды из 2,221 миллиона квадратных метров — 85%», — сказал он.
По информации администрации главы и правительства Новосибирской области, особое внимание уделяется опорной сети дорог. Так, в приоритете находятся трасса Новосибирск — Кочки — Павлодар и магистраль между Татарском и Карасуком. Также в регионе активно реконструируют дорогу Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.