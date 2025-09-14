Собянин: Количество регулярных речных маршрутов в Москве увеличится до семи

Во время поездки по воде москвичи экономят от 30 до 40 минут по сравнению с наземным транспортом. Оплатить проезд можно всеми доступными способами, включая биометрические технологии. За два года флот круглогодичного речного электротранспорта увеличился до 29 судов. Шесть модернизированных судов вышли на линию с открытием маршрута «Новоспасский — ЗИЛ», а в августе к флоту добавились еще два электросудна. На них увеличили количество мест до 56, улучшили емкость батареи, обновили медиаэкраны, системы освещения и климат-контроля.