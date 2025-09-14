Свыше 75 тысяч туристов посетили Ингушетию летом 2025 года

Чаще всего в Ингушетию едут ради культурно-исторического просвещения и лечебно-оздоровительного отдыха. Также в республике наблюдается стремительное развитие активного туризма. В этом году официально зарегистрированы три новых маршрута. Среди них — пешие к сторожевой башне Зем-гала в Ассиновском ущелье и к водопаду Гаьл-чож, а также трекинговый на гору Ушкорт.