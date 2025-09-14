Ричмонд
Свыше 75 тысяч туристов посетили Ингушетию летом 2025 года

Это почти на 6% больше, чем за аналогичный период 2024-го.

Ингушетию этим летом посетили свыше 75 тысяч туристов, что на 5,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Росту потока путешественников в регион способствует реализация нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации главы и правительства республики.

Чаще всего в Ингушетию едут ради культурно-исторического просвещения и лечебно-оздоровительного отдыха. Также в республике наблюдается стремительное развитие активного туризма. В этом году официально зарегистрированы три новых маршрута. Среди них — пешие к сторожевой башне Зем-гала в Ассиновском ущелье и к водопаду Гаьл-чож, а также трекинговый на гору Ушкорт.

Еще одним перспективным направлением стал научно-популярный туризм. Интерес к нему растет в связи с проведением археологических раскопок и деятельностью школы реставраторов. Такие мероприятия привлекают исследователей и студентов.

«Развитие туризма в республике наглядно подтверждается растущим потоком гостей: только за летний сезон регион посетили более 75 тысяч человек, а общее число отдыхающих с начала года достигло 94 тысяч. Положительная динамика и стабильный годовой рост этого показателя стимулируют нас активно развивать инфраструктуру», — отметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.