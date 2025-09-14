Москалькова предложила расширить возможности ДЭГ

Он также напомнил, что в ОП РФ ежедневно формируют цифровой сейф-пакет, копируя зашифрованное содержимое цифровой урны с бюллетенями. Григорьев подчеркнул, что при этом невозможно определить, кто и как голосовал, но можно убедиться в сохранности каждого бюллетеня. По его словам, такая процедура позволяет в дальнейшем проверить, вносились ли изменения в цифровую урну, и проводится для обеспечения контроля.