Рассказываем, какая явка на выборах губернатора Иркутской области на 18:00 14 сентября 2025

Среди крупных городов региона лидирует Ангарский городской округ (31,36%), за ним следуют Иркутск (27,69%) и Братск (25,27%). По сравнению с выборами 2020 года наблюдается рост электоральной активности: три года назад на этот же период явка составляла 30,33%. Окончательные результаты голосования будут объявлены после завершения подсчета всех бюллетеней.