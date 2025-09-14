Рассказываем, какая явка на выборах губернатора Иркутской области на 18:00 14 сентября 2025

Завершение голосования и предварительные итоги явки в Иркутской области. В 20:00 участковые комиссии завершили прием голосов и приступили к подсчету бюллетеней. Как сообщили в Избирательной комиссии Иркутской области. Согласно данным на 18:00, явка на выборах губернатора региона достигла 31,46%, что соответствует 574 492 проголосовавшим избирателям.
Явка на выборах губернатора Иркутской области на 18:00 14 сентября 2025.
— Максимальная явка в Балаганском муниципальном округе (63,02%), Баяндаевском районе (58,8%), Нукутском муниципальном округе (52,84%), — поделились в Избиркоме региона.
Среди крупных городов региона лидирует Ангарский городской округ (31,36%), за ним следуют Иркутск (27,69%) и Братск (25,27%). По сравнению с выборами 2020 года наблюдается рост электоральной активности: три года назад на этот же период явка составляла 30,33%. Окончательные результаты голосования будут объявлены после завершения подсчета всех бюллетеней.