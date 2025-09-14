В вузах Ставрополья открыли группы дневного ухода за детьми

Группы дневного ухода за детьми из студенческих семей открылись в вузах Ставропольского края. Мера поддержки доступна по нацпроекту «Семья», сообщили в правительстве региона.
Всего в крае работают шесть таких групп. Они базируются в Ставропольском государственном педагогическом институте, его филиалах в Буденновске, Ессентуках и Железноводске, а также в Невинномысском государственном гуманитарно-техническом институте. В этих группах будут присматривать за малышами младше трех лет. Получателями такой меры поддержки стали уже более 30 студенческих семей.
«Это важный шаг в построении социальной инфраструктуры, позволяющий молодым людям совмещать родительские обязанности с получением образования. Создание групп кратковременного пребывания в учебных заведениях — одно из ключевых направлений нацпроекта “Семья”. Для нас важно, чтобы молодые родители могли реализовать свое право на образование, не прерывая процесс воспитания ребенка», — отметила министр образования Ставропольского края Мария Смагина.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.