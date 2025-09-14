Ричмонд
В Чечне отремонтировали объезд города Ойсхара

Дорога связывает Курчалоевский и Гудермесский районы.

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» завершились на объездной дороге возле города Ойсхара в Чеченской Республике. Об этом сообщили в министерстве автомобильных дорог региона.

Протяженность обновленного участка составляет 3,2 километра. В ходе ремонта на дороге уложили новое асфальтобетонное покрытие, обновили знаки, нанесли разметку, обустроили обочины и установили водоотводные лотки.

Объезд разгружает центральную улицу города, проспект А. -Х. Кадырова. Также дорога связывает Курчалоевский и Гудермесский районы.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.