Белорусский риэлтор назвала расчетный срок службы сталинок 125−150 лет

На втором месте рядовые или директорские сталинки. Эти возводились для руководителей предприятий, инженеров и квалифицированных рабочих. Такие дома, как правило, спрятаны в глубине кварталов, их фасады поскромнее, а квартиры поменьше и планировка в них попроще.