Белорусский риэлтор назвала расчетный срок службы сталинок 125−150 лет

Белорусский риэлтор Татьяна Чернова назвала расчетный срок службы сталинок — 125−150 лет, сообщает телеграм-канал «Главное управление юстиции Гомельского облисполкома».
Специалист назвала не только плюсы сталинский домов, построенных в период с конца 1930 до середины 1950-х годов, но и их минусы.
Татьяна Чернова разделила все сталинки на два типа. Самые престижные — номенклатурные или элитные сталинки. Их отличает прекрасная локация в центре, роскошные фасады с лепниной и барельефами, просторные холлы с высокими потолками и квартиры на 3−5 комнат большой площади.
На втором месте рядовые или директорские сталинки. Эти возводились для руководителей предприятий, инженеров и квалифицированных рабочих. Такие дома, как правило, спрятаны в глубине кварталов, их фасады поскромнее, а квартиры поменьше и планировка в них попроще.
Риэлтор сказала и о ключевых особенностях сталинок. Среди них — кирпичные стены (наружные около 65 см, а несущие до 1 метра), что гарантирует прекрасную топло- и звукоизоляцию, недостижимую для современных новостроек. Высокие потолки — от 3 до 4,5 метра, просторные комнаты правильной формы, большие кухни, широкие коридоры, раздельные санузлы и большие окна.
На фасадах жилых домов, а они являются архитектурными доминантами района, — лепнина, барельефы, эркеры, массивные балконы и портики.
Самые надежные железобетонные перекрытия в таких домах. Наименее предпочтительный вариант — смешанные, деревянные.
Из минусов риэлтор также называет высокую стоимость ремонта в сталинках: из-за высоты потолков расход штукатурки, обоев, краски увеличивается на 30−40%. Кроме того, демонтаж и выравнивание стен — это тоже долго и дорого.
По мнению Татьяны Черновой, сталинки, пожалуй, единственный вид вторичного жилья, который зачастую соотносится по стоимости и привлекательности с элитными новостройками.
Кстати, вот информация о покупке и съеме квартиры в Беларуси с помощью агентства в 2025: кто и за что платит, страховка для покупателя, отсутствие предоплаты, запрет перекрестной оплаты.
Мы писали, что житель Минского района подал в суд на изготовителя забора за 103 тысячи рублей.