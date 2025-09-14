В учреждениях ГУФСИН Прикамья организовано голосование лиц, не ограниченных в избирательном праве

Кроме того, избирательным правом смогли воспользоваться около 100 лиц, состоящих на учете в филиалах уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН, в том числе около 45 находящихся под домашним арестом. Эти граждане самостоятельно посещали избирательные участки по месту жительства на основании полученных от следственных органов, органов дознания и судов ходатайств об изменении запрета на выход за пределы жилого помещения для участия в выборах.