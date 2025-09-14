В учреждениях ГУФСИН Прикамья организовано голосование лиц, не ограниченных в избирательном праве

Накануне Единого дня голосования представители избирательных комиссий посетили пенитенциарные учреждения по всему Пермскому краю, информировали сотрудников, а также подозреваемых, обвиняемых и осужденных об их избирательных правах, о порядке и процедуре проведения голосования на выборах.
В дни выборов за ходом голосования внимательно следит комиссия наблюдателей, в состав которой вошли представители прокуратуры, аппарата уполномоченного по правам человека в Пермском крае, журналисты и представители общественности.
Избирательные участки были организованы во всех следственных изоляторах на территории края. Проголосовать на этих участках смогли более 730 человек, находящихся под стражей. Это лица, обладающие избирательным правом, из числа обвиняемых, подозреваемых и граждан, в отношении которых приговор суда еще не вступил в законную силу.
По закону избирательным правом обладают лица, находящиеся в день проведения голосования в следственных изоляторах, помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов, у которых приговоры по уголовным делам не вступили в силу, а также лица, в отношении которых избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещений для голосования, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях.
Кроме того, избирательным правом смогли воспользоваться около 100 лиц, состоящих на учете в филиалах уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН, в том числе около 45 находящихся под домашним арестом. Эти граждане самостоятельно посещали избирательные участки по месту жительства на основании полученных от следственных органов, органов дознания и судов ходатайств об изменении запрета на выход за пределы жилого помещения для участия в выборах.
Также в регионе проголосовали более 650 человек, содержащихся в исправительных центрах и участках, функционирующих как исправительные центры при колониях.