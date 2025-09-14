Москалькова рассказала о соблюдении избирательных прав россиян

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Избирательные права россиян соблюдаются, несмотря на «условия агрессии» и обстрелы, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Большое количество людей сегодня реализуют свое право в условиях агрессии, обстрелов», — сказала Москалькова, выступая в информационном центре ЦИК РФ.
Узнать больше по теме
Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.Читать дальше