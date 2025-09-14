Жители Мордовии подали более 400 заявлений на бесплатное профобучение

Свыше 400 заявлений на бесплатное профессиональное обучение по нацпроекту «Кадры» поступило от жителей Мордовии в 2025 году. Об этом сообщили в администрации главы и правительства республики.
На выбор доступно 38 программ обучения. Среди популярных направлений — электромонтеры, сварщики, специалисты кабельного производства, дошкольного образования, швейного производства, лесного и лесопаркового хозяйства.
«Бесплатное обучение доступно всем клиентам кадрового центра, включая тех, кто ищет работу, соискателей 50+, людей с инвалидностью, участников СВО и членов их семей, родителей в отпуске по уходу за несовершеннолетними детьми», — прокомментировал директор кадрового центра Мордовии Игорь Юрченков.
В регионе 229 человек уже начали осваивать новые профессии или завершили обучение. Будущие специалисты учатся в очном либо очно-заочном формате. Они получают образование в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Томском государственном университете, Институте развития профессионального образования, Всероссийском научно-исследовательском институте труда Минтруда России. Длительность обучения составляет от двух недель до трех месяцев.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.