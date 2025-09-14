Два фельдшерско-акушерских пункта открыли в Комсомольском округе Чувашии

Открытие двух фельдшерско-акушерских пунктов прошло в Комсомольском муниципальном округе Чувашии при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
Новые медучреждения появились в деревнях Нижнее Тимерчеево и Сюрбей-Токаево. Они обеспечат жителей населенных пунктов первичной медицинской помощью, создадут условия для профилактики заболеваний и регулярного наблюдения за здоровьем сельчан.
«Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов — это реальный шаг к улучшению качества жизни в сельских территориях. Теперь жители смогут получать медицинскую помощь рядом с домом, что особенно важно для людей старшего возраста и семей с детьми», — отметил глава Комсомольского округа Николай Раськин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.