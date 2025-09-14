Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь проголосовал вместе с матерью

В завершающий день выборов, 14 сентября, врио губернатора Юрий Слюсарь осуществил свое избирательное право. Голосование он провел в ростовской школе № 96, носящей имя М. В. Нагибина, которую сам окончил в прошлом. Об этом сообщили в донском правительстве.
Юрий Слюсарь отметил, что в детстве он всегда сопровождал своих родителей на избирательные участки. По его словам, в то время голосование было значимым и радостным событием, настоящим общенародным праздником, который он вспоминает с особой теплотой.
На выборы руководитель области пришел вместе со своей мамой.
Согласно оперативной информации на три часа дня, в регионе было зафиксировано более 52% явки, что уже является рекордом для рекордом для губернаторских выборов.
Голосование по выборам губернатора и депутатов местного уровня длится три дня, с 12 по 14 сентября. Участки закроются в 20:00.
