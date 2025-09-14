Школы Карачаево-Черкесии получили 19 автобусов

Торжественная церемония вручения ключей от 19 школьных автобусов состоялась в начале сентября в Черкесске. Новый транспорт был закуплен при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве образования и науки Карачаево-Черкесской Республики.
Ключи от нового транспорта получили руководители образовательных организаций республики. Автобусы марок ГАЗ и ПАЗ, оснащенные всей необходимой для безопасности техникой, отправятся в города и районы региона, чтобы обеспечить комфортный и безопасный подвоз школьников к месту учебы.
Каждый автобус укомплектован системой ГЛОНАСС, тахографами, ограничителями скорости, ремнями безопасности и кнопкой вызова водителя. Также в них предусмотрены специальные откидные ступени, есть отсеки для портфелей. Кроме того, все автобусы оснащены электроподогревом зеркал заднего обзора и устройством подачи звукового сигнала при движении задним ходом.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.