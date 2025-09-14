На 45 километрах дорог в Ульяновской области обновят электроосвещение

Новое электроосвещение появится на 45 километрах автодорог в Ульяновской области. Работы проводятся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта региона.
«Полностью обустроены семь участков общей протяженностью 10,3 километра в Карсунском, Майнском, Старомайнском и Ульяновском районах. До конца 2025 года линии освещения появятся на 30 участках региональных и межмуниципальных дорог. К тому же на сэкономленные в ходе торгов бюджетные средства дополнительно обустроим еще четыре транзитных участка — более 6 километров», — отметил глава министерства Евгений Лазарев.
В частности, наружное освещение установлено в границах села Прибрежного в Старомайнском районе, в селе Дмитриево-Помряскино и поселке Лесная Поляна. Также проведены работы в поселке Карсун на улицах Курдюмова, Гусева, Тельмана.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.