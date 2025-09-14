На 45 километрах дорог в Ульяновской области обновят электроосвещение

«Полностью обустроены семь участков общей протяженностью 10,3 километра в Карсунском, Майнском, Старомайнском и Ульяновском районах. До конца 2025 года линии освещения появятся на 30 участках региональных и межмуниципальных дорог. К тому же на сэкономленные в ходе торгов бюджетные средства дополнительно обустроим еще четыре транзитных участка — более 6 километров», — отметил глава министерства Евгений Лазарев.