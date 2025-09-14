Ричмонд
В Мечетлинском районе Башкирии провели акцию «Чистый берег»

Местные активисты привели в порядок территорию у реки и родника, собрав пять мешков мусора.

Источник: Национальные проекты России

Жители деревни Кургатово Мечетлинского района Республики Башкортостан организовали экологическую акцию «Чистый берег». Мероприятие провели в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в районной администрации.

Цель акции — очистка водоемов и повышение экологической грамотности населения. В ходе мероприятия мечетлинцы привели в порядок берег реки Оки и родника «Нур чишмәсе». Местные активисты собрали пять мешков мусора. Как отмечают жители, около 80% мусора, оставленного на берегу, со временем попадает в воду. Химические вещества из отходов ухудшают ее качество.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.