В Мечетлинском районе Башкирии провели акцию «Чистый берег»

Жители деревни Кургатово Мечетлинского района Республики Башкортостан организовали экологическую акцию «Чистый берег». Мероприятие провели в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в районной администрации.
Цель акции — очистка водоемов и повышение экологической грамотности населения. В ходе мероприятия мечетлинцы привели в порядок берег реки Оки и родника «Нур чишмәсе». Местные активисты собрали пять мешков мусора. Как отмечают жители, около 80% мусора, оставленного на берегу, со временем попадает в воду. Химические вещества из отходов ухудшают ее качество.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.