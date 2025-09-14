Начинается погружение в осень: погода в Беларуси на 15−21 сентября

В первые дни недели ожидается облачная с прояснениями погода, на большей части страны пройдут кратковременные дожди, наиболее интенсивные — в западных районах, возможны грозы, ночью и утором будет туманно. Ночью температура воздуха составит от +9°С до +15°С, днем в понедельник от +14°С по северо-западу до +24°С по юго-востоку, во вторник ожидается +20…+24°С.