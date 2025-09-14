Ричмонд
Начинается погружение в осень: погода в Беларуси на 15−21 сентября

МИНСК, 14 сен — Sputnik. Беларусь начнет постепенно погружаться в осень, предупредил синоптик Дмитрий Рябов.

Источник: Sputnik.by

По его словам, начало предстоящей недели еще будет умеренно теплым, но уже со второй ее половины температура будет понижаться, облаков и дождей станет больше.

«Лето медленно, но уверенно начнет покидать Беларусь. Остается одна надежда — на бабье лето», — сказал Рябов в эфире ОНТ.

В первые дни недели ожидается облачная с прояснениями погода, на большей части страны пройдут кратковременные дожди, наиболее интенсивные — в западных районах, возможны грозы, ночью и утором будет туманно. Ночью температура воздуха составит от +9°С до +15°С, днем в понедельник от +14°С по северо-западу до +24°С по юго-востоку, во вторник ожидается +20…+24°С.

В середине недели также будет облачно, с прояснениями, на большей части вновь кратковременные дожди, ночью и утром слабый туман. Температурный фон начнет понижаться: в среду ночью от +7°С до +14°С, в дневные часы +14…+19°С.

В начале второй половины недели на территорию Беларуси придут более холодные воздушные массы, погода сохранится облачная, с прояснениями, временами ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха от +8°С до +13°С, днем в четверг +12…+19°С, в пятницу +12…+17°С.

Что касается выходных, то в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, ночью и утром спустится туман. Ночью столбики термометров покажут от +5°С до +10°С, днем в субботу прогнозируется +11…+14°С, в воскресенье — от +5°С в Витебске, до +15°С в Гродно.